Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» — «Краснодар»: Малком — в запасе сине-бело-голубых

«Зенит» — «Краснодар»: Малком — в запасе сине-бело-голубых
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы «Зенита» и «Краснодара» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Ракицкий, Сантос, Жирков, Оздоев, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Мевля, Маммана, Нобоа, Ерохин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Джорджевич, Малком.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спаич, Камболов, Ольссон, Намли, де Вильена, Кабелла, Ари.

Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Грицаенко, Фьолусон, Стоцкий, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 3 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Малком может сыграть с «Краснодаром». И это не последний трансфер «Зенита»!
Сергей Семак и Александр Медведев – о главном трансфере лета в РПЛ.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент