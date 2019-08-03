Ещенко: не сказал бы, что у «Динамо» серьёзное преимущество. Игра обоюдоострая

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал результат первого тайма с «Динамо» (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России.



«Я бы не сказал, что серьёзное преимущество у „Динамо“. Начали хорошо, прессинговали, собирали подборы, всё было под контролем. Потом, естественно, они перехватили инициативу. Раза два ударили. Хорошо, что мы защитились. Плюс там рикошет был небольшой — в штангу попали. Обоюдоострая игра, интенсивная.



Удаление Понсе? Туда пошла подача. И, я так понял, он не увидел, вышел вратарь или нет. Поэтому сыграл там прямой ногой. Как это трактовать, не знаю, судей надо спрашивать. Но если человек не видел?



«Спартак» всегда должен играть агрессивно, забивать, выигрывать. «Динамо» же играло недавно вдесятером с «Рубином». Нам так же надо сыграть", — сказал Ещенко в эфире телеканала «Матч Премьер».

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