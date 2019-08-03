Шюррле дебютировал за «Спартак»

Полузащитник Андре Шюррле дебютировал за московский «Спартак». 28-летний немец вышел на поле в начале второго тайма домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо».

Напомним, «Спартак» арендовал Шюррле у дортмундской «Боруссии» до конца сезона-2019/20 с правом выкупа.

Матч «Спартак» — «Динамо» в эти минуты проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Динамо», набрав 4 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (4) — 10-е.

В 5-м туре российского первенства бело-голубые на своём поле 10 августа примут «Зенит» из Санкт-Петербурга, а красно-белые на следующий день в гостях сыграют с грозненским «Ахматом».