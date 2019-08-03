Н'Жье дебютировал за «Динамо»

Камерунский нападающий Клинтон Н’Жье дебютировал за московское «Динамо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Н’Жье вышел на поле на 67-й минуте, заменив польского полузащитника Себастьяна Шиманьски.

25-летний Н'Жье перешёл в «Динамо» несколько дней назад из французского «Марселя». Сумма трансфера составила € 6 млн. Футболист заключил с российским клубом четырёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Н'Жье в составе «Марселя» принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Футболист также выступал за «Лион».