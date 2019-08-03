Н'Жье дебютировал за «Динамо»
Камерунский нападающий Клинтон Н’Жье дебютировал за московское «Динамо» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм). Встреча проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Н’Жье вышел на поле на 67-й минуте, заменив польского полузащитника Себастьяна Шиманьски.
25-летний Н'Жье перешёл в «Динамо» несколько дней назад из французского «Марселя». Сумма трансфера составила € 6 млн. Футболист заключил с российским клубом четырёхлетний контракт.
В минувшем сезоне Н'Жье в составе «Марселя» принял участие в 21 матче. На счету форварда 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Футболист также выступал за «Лион».
Новичок «Динамо» Н'Жье случайно опубликовал своё секс-видео
- 3 августа 2019
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
19:27
-
19:08
-
19:04
-
19:02
-
18:55
-
18:53
-
18:42
-
18:33
-
18:23
-
18:08
-
17:51
-
17:49
-
17:37
-
17:23
-
17:20
-
17:13
-
17:01
-
16:44
-
16:42
-
16:29
-
16:19
-
16:00
-
15:56
Партнерский контент