«Боруссия» Д — «Бавария»: Мюллер и Левандовски — в атаке мюнхенцев

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» на матч за Суперкубок Германии, который состоится сегодня, 3 августа. Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Боруссия» Д: Хиц, Шульц, Аканджи, Топрак, Пищек, Вайгль, Витсель, Геррейру, Ройс, Санчо, Алькасер.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Горецка, Тьяго Алькантара, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман.
«Бавария» — семикратный обладатель Суперкубка Германии, что является рекордом страны. «Боруссия» выигрывала трофей пять раз, и это второй показатель в истории.
В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой». Встреча состоится 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» (17 августа).
- 3 августа 2019
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