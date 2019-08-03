«Боруссия» Д — «Бавария»: Мюллер и Левандовски — в атаке мюнхенцев

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» на матч за Суперкубок Германии, который состоится сегодня, 3 августа. Начало — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» Д: Хиц, Шульц, Аканджи, Топрак, Пищек, Вайгль, Витсель, Геррейру, Ройс, Санчо, Алькасер.

«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Боатенг, Алаба, Горецка, Тьяго Алькантара, Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман.

«Бавария» — семикратный обладатель Суперкубка Германии, что является рекордом страны. «Боруссия» выигрывала трофей пять раз, и это второй показатель в истории.

В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой». Встреча состоится 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» (17 августа).