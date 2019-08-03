Хусаинов: нужно было ставить пенальти в ворота «Спартака» за действия Жиго

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный эпизод в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо». Дерби завершилось со счётом 0:0.

«Жиго хватал Грулёва в штрафной «Спартака». Нужно было ставить пенальти», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина.

Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — девятое.

В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».