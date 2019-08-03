«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии

В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» и «Аякс» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Бас Нейхейс, которому ассистировали Бас ван Донген и Эрвин Зейнстра.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Матуш Беро, которому ассистировал российский защитник Вячеслав Караваев. На 30-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Донни ван де Бека с передачи Хакима Зиеша. В начале второго тайма «Витесс» вновь вывел вперёд Рихедли Базур с паса Макса Кларка. На 75-й минуте счёт сравнял Душан Тадич с передачи ван де Бека. На 85-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён Базур, но «Аякс» не воспользовался численным преимуществом.

Напомним, главным тренером «Витесса» является российский наставник Леонид Слуцкий.

Во 2-м туре «Витесс» в гостях сыграет с клубом «Виллем II». «Аяксу» предстоит домашняя встреча с «Эмменом». Оба матча состоятся 10 августа.