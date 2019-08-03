Кононов: Ларссона не успели заявить на матч с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил причину отсутствия шведского нападающего Джордана Ларссона в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

«Ларссон только-только подписал контракт, мы не успели его заявить.

У нас сейчас уже есть кому заменить дисквалифицированного Понсе. Тот же Шюррле, как вы видели. Есть Ларссон — он центральный нападающий. Что касается того, что они оба игроки другого плана по сравнению с Понсе, то мы их и брали с учетом этих качеств.

О чём говорили с командой в перерыве? Безусловно, мы хотели победить. Говорили о тех ошибках, которые вы видели в первом тайме, мы неорганизованно играли в отборе. Их и разбирали", — приводит слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.