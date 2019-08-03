Кононов: беспокоит отсутствие голов с игры у «Спартака» за четыре тура

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру команды в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).
«Ноль голов с игры за четыре тура? Нас всех это беспокоит — меня как главного тренера, игроков, болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем всё изменится.
Оценивать игру Ташаева не буду, делаю это на разборе игры. Почему выбрал его? Он хорошо тренировался, замечательно проводил тренировки, хотел попасть в состав, получил место на поле. Тем более он играл против «Динамо», мы знаем про нюансы историй, когда футболисты встречаются с бывшими командами. Здесь всё вместе.
Что касается Мирзова, то он проводит по две-три тренировки в день, мы не хотим ему навредить, не дай бог получит травму. К следующим играм, надеемся, он подойдёт в форме. И все будет зависеть от конкуренции.
Можно ли что-то сделать с тем, что Бакаев и Гулиев в каждом матче получают жёлтые карточки? Можно. Но не буду говорить, каким образом. Со стороны тренера нужна постоянная работа на эту тему. Надеемся, мы всё-таки добьёмся своего. Характер у них чересчур вспыльчивый», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 3 августа 2019
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