Кононов: беспокоит отсутствие голов с игры у «Спартака» за четыре тура

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал игру команды в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).

«Ноль голов с игры за четыре тура? Нас всех это беспокоит — меня как главного тренера, игроков, болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем всё изменится.

Оценивать игру Ташаева не буду, делаю это на разборе игры. Почему выбрал его? Он хорошо тренировался, замечательно проводил тренировки, хотел попасть в состав, получил место на поле. Тем более он играл против «Динамо», мы знаем про нюансы историй, когда футболисты встречаются с бывшими командами. Здесь всё вместе.

Что касается Мирзова, то он проводит по две-три тренировки в день, мы не хотим ему навредить, не дай бог получит травму. К следующим играм, надеемся, он подойдёт в форме. И все будет зависеть от конкуренции.

Можно ли что-то сделать с тем, что Бакаев и Гулиев в каждом матче получают жёлтые карточки? Можно. Но не буду говорить, каким образом. Со стороны тренера нужна постоянная работа на эту тему. Надеемся, мы всё-таки добьёмся своего. Характер у них чересчур вспыльчивый», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.