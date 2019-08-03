Кононов: будем ещё ближе общаться с болельщиками «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил атмосферу на домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).
«Встречались ли мы с фанатами? Мы регулярно встречаемся с болельщиками и будем ещё ближе общаться. Сегодня была прекрасная атмосфера, нам очень жаль, что мы сегодня не победили. Но показали характер», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
Напомним, в первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина.
Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — девятое.
В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».
- 3 августа 2019
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