Кононов: будем ещё ближе общаться с болельщиками «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов оценил атмосферу на домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:0).

«Встречались ли мы с фанатами? Мы регулярно встречаемся с болельщиками и будем ещё ближе общаться. Сегодня была прекрасная атмосфера, нам очень жаль, что мы сегодня не победили. Но показали характер», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, в первом тайме встречи «Спартак» остался в меньшинстве из-за удаления нападающего Эсекьеля Понсе. 22-летний аргентинец получил прямую красную карточку на 35-й минуте за удар вратаря «Динамо» Антона Шунина.

Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (5) — девятое.

В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле 10 августа примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».