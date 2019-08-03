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«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан»

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Милан»
Футбол / Англия 0

В Кардиффе на стадионе «Принсипалити» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Милан». Победу одержали футболисты английского клуба — 2:2 (5:4 — по пенальти).

Автором первого гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва счёт сравнял форвард «Милана» Сусо. В начале второго тайма итальянскую команду вывел вперёд защитник манкунианцев Виктор Линделёф, забивший в свои ворота. На 72-й минуте мяч в ворота «Милана» отправил хавбек Джесси Лингард.

Победитель был определён в послематчевой серии пенальти. Игроки «МЮ» реализовали 5 ударов из 5. Автором единственного промаха стал нападающий «Милана» Дэниел Мальдини.

Турнирную таблицу Международного кубка чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».

Международный кубок чемпионов
03 августа 2019, суббота. 19:35 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2 : 2
5 : 4
Милан
Милан, Италия
1:0 – Рашфорд – 14, 1:1 – Сусо – 26, 1:2 – Линделёф – 60 (автогол), 2:2 – Лингард – 72
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