Шюррле: не видел точно момент с Понсе, но он хотел добраться до мяча

Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал свой дебют за красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).
«Отличная атмосфера на матче, я хотел, чтобы было много болельщиков – это было невероятно. Хотелось доиграть матч в равных составах, но случилось то, что случилось. Вчера была моя первая тренировка, а сегодня первая игра за три месяца. Мне нужно время, шаг за шагом я адаптируюсь, но психологически уже чувствую себя хорошо. Я подходил поддерживать ребят, ведь я многое видел в футболе, хотел поддержать ребят, быть лидером. Нужно вставать после ошибок, поэтому я говорил ребятам слова поддержки. Надеюсь, мой опыт пойдёт на пользу.
Что касается удаления Понсе, то я не видел точно момент, но Понсе хотел добраться до мяча. Трудно судить без повтора, поэтому, может, это была жёлтая или красная. Играл ли я за игроков «Спартака» в FIFA? Когда я был маленьким я играл в FIFA за Лэмпарда, а потом с ним играл в одной команде – это невероятно
Я говорил с тренером вчера и сегодня. Он спросил, сколько я готов играть. Я сказал, что, может, 15-20 минут сыграть. После удаления Кононов подошёл и сказал: «45 сможешь отыграть?». Я сказал, что готов", — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 3 августа 2019
-
22:08
-
22:03
-
22:02
-
21:56
-
21:56
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:14
-
21:06
-
21:06
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:26
-
20:12
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:54
-
19:50
-
19:43
-
19:41
-
19:29
-
19:27
-
19:08
-
19:04
-
19:02