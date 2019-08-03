Шюррле: не видел точно момент с Понсе, но он хотел добраться до мяча

Немецкий полузащитник «Спартака» Андре Шюррле прокомментировал свой дебют за красно-белых в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).



«Отличная атмосфера на матче, я хотел, чтобы было много болельщиков – это было невероятно. Хотелось доиграть матч в равных составах, но случилось то, что случилось. Вчера была моя первая тренировка, а сегодня первая игра за три месяца. Мне нужно время, шаг за шагом я адаптируюсь, но психологически уже чувствую себя хорошо. Я подходил поддерживать ребят, ведь я многое видел в футболе, хотел поддержать ребят, быть лидером. Нужно вставать после ошибок, поэтому я говорил ребятам слова поддержки. Надеюсь, мой опыт пойдёт на пользу.



Что касается удаления Понсе, то я не видел точно момент, но Понсе хотел добраться до мяча. Трудно судить без повтора, поэтому, может, это была жёлтая или красная. Играл ли я за игроков «Спартака» в FIFA? Когда я был маленьким я играл в FIFA за Лэмпарда, а потом с ним играл в одной команде – это невероятно

Я говорил с тренером вчера и сегодня. Он спросил, сколько я готов играть. Я сказал, что, может, 15-20 минут сыграть. После удаления Кононов подошёл и сказал: «45 сможешь отыграть?». Я сказал, что готов", — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.