Мирзов: есть чему поучиться у Шюррле

Полузащитник московского «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Играли неплохо. Даже после удаление смотрелись достойно, были моменты чтобы забить. Хотели победить, но получилось, что сыграли вничью.

Насчёт удаления, нельзя сказать, что Понсе подвёл команду. Просто не ожидал, шёл на мяч и получилось, что врезался во вратаря.

Сама игра была тяжёлой, играли от обороны. Ничья — закономерный результат.

Как оцениваю Шюррле? Это будет делать тренер. Вроде хорошо смотрелся, цеплялся за мячи, бил по воротам. Было видно, что это опытный игрок, есть чему поучиться. Нужно время чтобы сыграться», — передаёт слова Мирзова корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.