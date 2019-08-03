Шюррле: «Спартак» и «Боруссию» могу сравнить в менталитете фанатов

Новичок «Спартака» немецкий полузащитник Андре Шюррле сравнил красно-белых с бывшим клубом — дортмундской «Боруссией».

«Общался с Гётце, постоянно переписываюсь с ним и другими ребятами. Они сказали, что Москва отличный город, а «Спартак» – отличная команда.



В чём могу сравнить «Спартак» и «Боруссию»? В менталитете фанатов. Они хотят, чтобы мы бились на поле. Гонят вперёд нас все 90 минут», — передаёт слова Шюррле корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» арендовал 28-летнего Шюррле до окончания сезона-2019/20. Сумма необязательного выкупа составит € 8 млн. «Спартак» будет полностью платить ему зарплату, которая составляет около € 3 млн в год.



Сезон-2018/19 Шюррле провёл в аренде в «Фулхэме». За лондонский клуб футболист отыграл 25 матчей. На его счету 6 результативных ударов.