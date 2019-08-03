Зобнин: кривые ноги помешали мне реализовать момент

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин дал комментарий после домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).
«Не думали, что будет удаление. Пришлось перестраиваться, вы видели, что во втором тайме играли от обороны на контратаках. Что-то получалось, что-то — нет, у нас были моменты. Выход Шюррле, конечно, помог, он цеплялся, создавал моменты. Он не так много тренировок провёл с нами, но уже видно, что футболист другого уровня. Адаптация проходит нормально, мы его приняли. Думаю, европейские футболисты всегда быстрее адаптируются, чем с других континентов, поэтому с этим никаких проблем.
Что помешало реализовать момент? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции. Наверное, я силён в других качествах. Возможно, надо было покатить Мирзову. Решил взять ответственность на себя, к сожалению, не попал. Буду работать, извиняюсь перед ребятами и перед Мирзовым. Пришлось брать ответственность на себя, но, к сожалению, не получилось.
Когда играли 11 на 11, начали хорошо, потом немного подсели, инициатива переходила от одной команды к другой. Удаление помешало, пришлось перестраиваться. Играть в обороне и бежать в свободные зоны всё равно легче, чем взламывать полностью оборону», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 3 августа 2019
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