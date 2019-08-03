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Цорн: Тиль посетил раздевалку «Спартака» и познакомился с Кононовым

Цорн: Тиль посетил раздевалку «Спартака» и познакомился с Кононовым
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о предстоящем переходе в команду полузащитника «АЗ Алкмар» Гуса Тиля.

«Все заметили, что Тиль посетил матч с „Динамо“. С Гусом всё хорошо. Он только что посетил команду в раздевалке, познакомился с тренером, что тоже важно. Ждите официального объявления», — сказал Цорн в интервью пресс-службе московского клуба.

Ранее сообщалось, что в понедельник Тиль пройдёт медицинское обследование для «Спартака» и подпишет с клубом контракт сроком на четыре года. Трансфер игрока обойдётся красно-белым, предположительно, в € 18 млн.

21-летний Тиль является воспитанником «АЗ» и выступает в составе основной команды клуба с 2016 года. В минувшем сезоне голландский полузащитник принял участие в 33 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счёт 12 голов. Контракт игрока с «АЗ» действует до лета 2023 года.

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