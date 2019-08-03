Джикия: матч с «Динамо» не тот, где надо спрашивать за голы с игры

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«Если бы не было удаления, то, конечно, дома ничья нас бы не устроила. В целом, учитывая удаление, это достойный результат. Но мы хотели обыграть «Динамо». Что касается удаления Понсе, не видел момента, но, как выяснилось потом, это удаление. То, что не можем забить с игры — проблема, но сегодня был не тот матч, где надо спрашивать за то, что не забили с игры.

Пожурили ли Зобнина за момент в конце встречи? Он взял на себя ответственность, а до этого момента проделал огромную работу, как и Гулиев. Они огромные молодцы, поэтому претензий никто никому не высказывал, наоборот, были слова благодарности за то, что все бились, добились такого результата в меньшинстве.

Бакаев и Гулиев каждый матч получают карточки? Мы всегда об этом говорим, до игр тоже их предупреждаю, что это ни к чему. Но бывают такие моменты, что непонятно, почему дают жёлтую. Наверное, у Гулиева уже такая репутация, статус, что любой его фол — это жёлтая карточка. Что касается Бакаева, то он менее спокоен, но лишние карточки ни к чему», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.