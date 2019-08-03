Джикия: в раздевалке кто-то сказал: «Вот время — раньше за Шюррле в FIFA играл»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0) поделился мнением о новичке команды Андре Шюррле.

«Шюррле провёл с нами только одну тренировку, а сегодня получилось, что он был вынужден выходить. Он тренировался только один раз с нами, а Ларссон не тренировался вообще, поэтому сказать пока особо нечего. Поможем Шюррле набрать кондиции, надеюсь, уже в ближайших играх он будет приносить пользу «Спартаку». Шюррле достаточно общительный. В раздевалке тепло общается со всеми, хорошо расположил себя, думаю, с адаптацией проблем не будет.

Может ли он принести что-то психологически? Когда мы сидели в раздевалке, а он зашёл, один из наших игроков сказал: «Блин, вот время — раньше за него в FIFA играл, а сейчас он с нами в раздевалке сидит». Это ведь тоже плюс для более молодых ребят, да и мне приятно, что такой человек будет с нами в раздевалке и на поле, и кушать с нами. Был ли это игрок из молодых? По виду старик, а так… Ещенко? Он и так старик. Все прекрасно знают, что он классный игрок. Мы поможем ему быстрее адаптироваться в команде, надеюсь, он принесёт команде много пользы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.