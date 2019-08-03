Глушаков провёл тренировку в общей группе
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков впервые с начала сезона провёл тренировку в общей группе.
«Грозненцы готовятся к матчу 4-го тура с «Оренбургом». Впервые после начала сезона тренировку в общей группе провёл Денис Глушаков. Полузащитник восстанавливается после травмы, полученной на сборах», — сообщается в официальном «инстаграме» грозненского клуба.
Напомним, в июне Глушаков подписал контракт с грозненским клубом по схеме «1+1». 32-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги.
Матч «Ахмат» — «Оренбург» состоится 5 августа. Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Начало — в 20:00 мск.
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