Бразильский нападающий Малком дебютировал за «Зенит» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм).

Форвард вышел на замену на 72-й минуте вместо полузащитника Алексея Сутормина.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.

Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.