Малком дебютировал за «Зенит»
Бразильский нападающий Малком дебютировал за «Зенит» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм).
Форвард вышел на замену на 72-й минуте вместо полузащитника Алексея Сутормина.
22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.
Малком является воспитанником «Коринтианса». В «Барселону» бразилец перешёл из «Бордо» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 41 млн. В минувшем сезоне бразилец провёл 15 матчей в испанской Примере. На счету вингера один забитый мяч и две результативные передачи.
«Зенит» попросил у «Ромы» хайлайты Малкома. Римляне прислали оригинальный ролик
- 3 августа 2019
-
23:31
-
23:27
-
23:23
-
23:06
-
23:06
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:34
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:16
-
22:08
-
22:03
-
22:02
-
21:56
-
21:56
-
21:43
-
21:41
-
21:35
-
21:29
-
21:27
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:14
-
21:06
-
21:06
-
20:56
-
20:52
-
20:44
-
20:36
-
20:32
-
20:26
Партнерский контент