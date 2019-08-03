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«Боруссия» Д обыграла «Баварию» и стала обладателем Суперкубка Германии

«Боруссия» Д обыграла «Баварию» и стала обладателем Суперкубка Германии
Футбол / Германия 0

В матче за Суперкубок Германии дортмундская «Боруссия» обыграла мюнхенскую «Баварию» со счётом 2:0 и стала обладателем трофея. Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, которому ассистировали Рафаэль Фольтин и Ян Зайдель.

Счёт был открыт в начале второго тайма. Автором гола стал испанский нападающий Пако Алькасер, которому ассистировал английский полузащитник Джейдон Санчо. На 69-й минуте Санчо увеличил разрыв в счёте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился португалец Рафаэл Геррейру.

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария» (7).

В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой» 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» 17 августа.

Суперкубок Германии. Финал
03 августа 2019, суббота. 21:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 0
Бавария
Мюнхен
1:0 – Алькасер – 48, 2:0 – Санчо – 69
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