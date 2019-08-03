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Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе

Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Инцидент произошёл во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими клубами (0:0). На 35-й минуте Понсе в борьбе за мяч ногой ударил в грудь Шунину. Капитану бело-голубых потребовалась помощь медперсонала, но он смог продолжить игру.

Бело-голубые, набрав 5 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата, красно-белые (5) — на девятом.

В 5-м туре Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле сыграет с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 августа. «Спартаку» предстоит гостевой матч с грозненским «Ахматом» (11 августа).

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