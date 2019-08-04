Иванович: я не фолил в моменте с голом Дзюбы, всё по делу

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал результат домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Сине-бело-голубые ушли от поражения на 91-й минуте благодаря голу нападающего Артёма Дзюбы.
«Была тяжёлая игра. Были две команды, которые любят играть. Соперник хорошо знает, когда и что надо делать. «Краснодар» хорошо провёл первый тайм, создавали моменты, нам не хватало концентрации, чтобы забить. Обе команды и довольны, и недовольны счётом.
В моменте с нашим голом игроки «Краснодара» были недовольны тем, что я сфолил. Но сразу говорю, что там не было контакта, я не фолил. К тому же есть VAR, всё по делу. Что касается пропущенного гола, такое бывает, недостаток коммуникации. Ничего страшного, бывает, мы отыгрались, забили великолепный гол, идём дальше.
Когда играешь с командой, которая настолько опасна, соперник может наказать за ошибку. Обе команды сыграли на хорошем уровне.
Тяжело сказать, кто фаворит в паре «Краснодар» — «Порту». «Краснодар» — хорошая команда, играет в атакующий футбол, высоко прессингует. Шансы у них есть, но не знаю возможностей «Порту».
Малком показал свои хорошие качества, нам такой игрок очень нужен. После адаптации он покажет себя на поле в лучшей форме», — передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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