Дзюба: я до сих пор в шоке: «Азмун кому-то отдал пас!»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).
«Интересный матч, всем понравился. Мы играем в открытый футбол, они играют в открытый футбол. В первом тайме захлёстывали эмоции, но он был содержательный. Второй тайм был живой, в нем мы имели подавляющее преимущество. «Краснодар» ничего не создал, мы забили сами себе. Но у команды есть характер, было бы обидно проиграть прямому конкуренту. «Краснодар» — классная команда, нравится с такими играть.
Что касается Малкома, то видно, что в «Барселону» просто так не попадают. Очень техничный парень, нужно время, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Надеюсь, он будет, как Халк на минималках. Жалеть в тоннеле я его не собирался, мой коронный пинок проходил всем. Не так важно, кто проходит, в тоннеле все равны. За 40 миллионов ты пришёл, бесплатно или агроном — все получат этот пинок всегда.
В первом тайме было много брака, подходили тяжело. Хотели все пиршества, нервозность была, но гол раскрыл игру. Мне кажется, что мы были опаснее. Забыл сказать Азмуну, что это лучший гол в моей карьере, потому что это первая передача в его карьере. Спасибо ему, я до сих пор в шоке: «Сердар кому-то отдал пас!», — передаёт слова Дзюбы корреспондент „Чемпионата“ Анатолий Романов.
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