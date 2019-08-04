Семак рассказал, почему выпустил Малкома при счёте 0:0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил своё решение выпустить на поле новичка команды Малкома при счёте 0:0 в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Сине-бело-голубые объявили о трансфере 22-летнего вингера за один день до игры.
«Прекрасно понимаем, что ему нужно набирать форму, почувствовать атмосферу стадиона. Дали ему столько времени, сколько посчитали нужным. Чтобы набрать форму, нужно тренироваться и играть. Он будет прибавлять и смотреться лучше. Футболист — молодой, не стоило думать, что он выйдет и в одиночку начнёт решать. Будем встраивать его в командную игру», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.
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