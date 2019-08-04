Семак прокомментировал автогол Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об автоголе защитника команды Дугласа Сантоса в домашнем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

Сине-бело-голубые ушли от поражения на 91-й минуте — отличился нападающий Артём Дзюба.

«Это курьёзная ситуация, такое случается в футболе. Что делают в «Зените» с футболистом, который забил такой автогол? Ничего, такое может случиться с каждым игроком. Никаких проблем нет. Нужно забивать больше самим», — приводит слова Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Краснодар» (7) занимает пятое место.

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