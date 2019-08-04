Ерохин: игроки «Зенита» поддержали Дугласа, он не виноват в автоголе

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Мы хотели победить, но по тому, как складывалась игра, хорошо, что сумели отыграться. Гол в наши ворота — несчастный случай. Мы Дугласа поддержали, он в этом не виноват. Плюс нашей команде, что мы проявили характер и ещё создавали моменты. Я чувствую себя хорошо. Но сколько тренер отвёл, столько и сыграл», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Сине-бело-голубые впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги.