Ерохин: игроки «Зенита» поддержали Дугласа, он не виноват в автоголе

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничейный результат матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Мы хотели победить, но по тому, как складывалась игра, хорошо, что сумели отыграться. Гол в наши ворота — несчастный случай. Мы Дугласа поддержали, он в этом не виноват. Плюс нашей команде, что мы проявили характер и ещё создавали моменты. Я чувствую себя хорошо. Но сколько тренер отвёл, столько и сыграл», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Сине-бело-голубые впервые в нынешнем сезоне потеряли очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Зенит», набрав 10 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-Лиги.
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