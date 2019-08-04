Бубнов: с такой игрой «Спартак» так и останется внизу таблицы

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал домашнюю ничью красно-белых в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).

«С такой игрой «Спартак» так и останется внизу таблицы. В дерби ему повезло: если бы Максименко не отстоял так здорово, они бы непременно проиграли. Весь второй тайм «Динамо» имело преимущество: и численное, и игровое. «Спартак» действовал на контратаках и, в принципе, мог рассчитывать на свои выпады, иногда они получались довольно острыми. В футболе удаление — ничего страшного, это же не хоккей. Особенно если удалили нападающего. Просто все должны отойти назад и стараться контратаковать. Как я уже сказал, «Спартаку» это удавалось. У них есть скоростной Бакаев, также вышли Мирзов и Шюррле. О нем будем делать выводы позже.

«Динамо» же не хватило агрессии и мастерства, чтобы дожать «Спартак». Прежде всего, агрессии, чтобы затоптать соперника. Хотя, по статистике, у них очень много ударов, и если бы не Максименко, какой-нибудь из них залетел бы», — приводит слова Бубнова Sportbox.