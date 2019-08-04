«Зенит» выступил с заявлением по поводу драки между фанатами и ОМОНом

«Зенит» выступил с заявлением после произошедшего инцидента на стадионе «Газпром Арена», где произошла драка между болельщиками питерского клуба и сотрудниками ОМОНа.

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.

Футбольный клуб «Зенит» сделает всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).