Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» выступил с заявлением по поводу драки между фанатами и ОМОНом

«Зенит» выступил с заявлением по поводу драки между фанатами и ОМОНом
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» выступил с заявлением после произошедшего инцидента на стадионе «Газпром Арена», где произошла драка между болельщиками питерского клуба и сотрудниками ОМОНа.

«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.

Футбольный клуб «Зенит» сделает всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).

Глава КДК объяснил решение по матчу «Ростов» — «Спартак»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент