«Зенит» выступил с заявлением по поводу драки между фанатами и ОМОНом

«Зенит» выступил с заявлением после произошедшего инцидента на стадионе «Газпром Арена», где произошла драка между болельщиками питерского клуба и сотрудниками ОМОНа.
«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.
Футбольный клуб «Зенит» сделает всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Краснодаром». Матч завершился вничью со счётом 1:1.
Напомним, несколько недель назад сотрудники ОМОНа напали на болельщиков «Спартака» после матча 2-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2).
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