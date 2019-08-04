Головин рассказал о целях «Монако» на сезон
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.
«Нельзя забывать прошлый сезон. Попадание в топ-5 будет очень хорошим результатом», — приводит слова Головина журналист Фабьен Пижаль в «Твиттере».
23-летний Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.
В минувшем сезоне французский клуб финишировал на 17-м месте в Лиге 1 и сумел избежать понижения в классе.
«Монако» добился победы над «Сампдорией» и выиграл домашний турнир
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