Головин рассказал о целях «Монако» на сезон

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о целях клуба в чемпионате Франции в сезоне-2019/20.

«Нельзя забывать прошлый сезон. Попадание в топ-5 будет очень хорошим результатом», — приводит слова Головина журналист Фабьен Пижаль в «Твиттере».

23-летний Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года. В минувшем сезоне российский полузащитник принял участие в 30 матчах чемпионата Франции, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Ещё один гол игрок забил в Кубке Франции, а также сделал результативную передачу в матче Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне французский клуб финишировал на 17-м месте в Лиге 1 и сумел избежать понижения в классе.