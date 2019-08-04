Ари: когда мы забили гол, рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита»

Нападающий «Краснодара» Ари остался недоволен работой судей в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Мы недовольны результатом матча. Рефери был очень плох. Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол и счёт стал 1:1. Там было нарушение правил, конечно! Он должен смотреть VAR. Там был 100-процентный фол.
Потерял ли «Краснодар» победу из-за судьи? Да, конечно. Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери», — приводит слова Ари «Спорт день за днём».
«Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Быки» ранее одержали победу в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уфой» (3:2), а также проиграли «Ахмату» (0:1).
Сине-бело-голубые, набрав 10 очков, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.
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