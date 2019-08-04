Слуцкий — о ничьей с «Аяксом»: хорошее начало сезона, я доволен
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 1-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом». Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом» и завершилась со счётом 2:2.
«Хорошее начало сезона. Ты всегда беспокоишься насчёт формы после предсезонки, товарищеские матчи могут показать не всё.
Оглядываясь назад, могу сказать, что я доволен. У нас было много моментов, мы дважды вели в счёте. Я очень доволен уровнем команды.
Удаление Базура? Когда ты устал, сложно себя контролировать. Я согласен с решением судьи», – приводит слова Слуцкого FCUpdate.nl.
Во 2-м туре «Витесс» в гостях сыграет с клубом «Виллем II». «Аяксу» предстоит домашняя встреча с «Эмменом». Оба матча состоятся 10 августа.
«Витесс» Слуцкого отобрал очки у «Аякса» на старте Эредивизии
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