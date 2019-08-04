Головин — о победе над «Сампдорией»: не подвели этот город
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после победы в товарищеском матче с «Сампдорией». Встреча, состоявшаяся 3 августа на стадионе «Луи II», завершилась победой монегасков со счётом — 1:0.
«Не подвели этот город», — написал Головин в своём «инстаграме».
Благодаря этой победе «Монако» стал победителем домашнего турнира Philipp Plein Cup. В этой встрече Головин вышел в стартовом составе и был заменён после перерыва.
Для «Монако» эта была уже восьмая игра в межсезонье. В предыдущих семи встречах монегаски трижды выиграли, один раз сыграли вничью и трижды проиграли.
Philipp Plein Cup — коммерческий турнир, который проводится в рамках сотрудничества «Монако» и компании Philipp Plein.
Головин рассказал о целях «Монако» на сезон
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