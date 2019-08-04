Семак: будем думать, что делать с Маком, когда он вернётся в строй после болезни

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после домашнего матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) поделился мнением о будущем полузащитника Роберта Мака, который, по информации СМИ, может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Продолжаю ли я на него рассчитывать? Роберт не тренировался из-за болезни всю неделю. По поводу будущего — пока он болеет. Будем думать, что делать, когда он вернётся в строй», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки в чемпионате России. В предыдущих трёх турах команда Сергея Семака обыграла «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0). «Быки» ранее одержали победу в матчах с «Сочи» (3:0) и «Уфой» (3:2), а также проиграли «Ахмату» (0:1).

Сине-бело-голубые, набрав 10 очков, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, «Краснодар» (7) занимает пятое место.