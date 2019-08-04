Ройс: «Боруссия» была эффективнее и поэтому заслуженно победила «Баварию»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат матча за Суперкубок Германии с «Баварией». Встреча состоялась в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Это было хорошее начало. Матч не отражает реальной расстановки сил, так как обе команды ещё находятся на стадии предсезонной подготовки. Но сегодня зрители увидели захватывающую игру с большим количеством моментов у обоих ворот. У «Баварии» были великолепные моменты, они должны были забивать минимум один мяч. Но мы сегодня были эффективнее и поэтому заслуженно победили», — приводит слова Ройса пресс-служба «Баварии».

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария» (7).

В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой» 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» 17 августа.