Фалькао: «Монако» не предложил мне новый контракт

Форвард «Монако» Радамель Фалькао заявил, что клуб не предложил ему новый контракт и он рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
«Монако» не предложил мне новый контракт. Поэтому мне нужно подумать о своём будущем и будущем моей семьи. Я рассматриваю предложения, среди них есть хорошие возможности для моей карьеры», — приводит слова Радамеля Фалькао SporX.
Ранее стало известно, что Фалькао может продолжить карьеру в «Галатасарае», турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с форвардом. Действующее соглашение футболиста с «Монако» заканчивается летом 2020 года, однако в прессе появлялась информация о том, что «монегаски» могут расторгнуть контракт до истечения срока его действия и отпустить футболиста в новый клуб бесплатно.
Фалькао перешёл в «Монако» летом 2013 года из «Атлетико» за € 43 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне форвард сыграл 39 матчей, забил 16 мячей и сделал 2 результативные передачи.
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