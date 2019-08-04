Сульшер: Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что отсутствие Поля Погба в заявке на матч Международного кубка чемпионов с «Миланом» вызвано травмой спортсмена и выразил уверенность, что французский полузащитник останется в клубе в сезоне-2019/20.



«Погба вернётся к тренировкам на следующей неделе. Это не какая-то серьёзная травма, просто боль. Он не в лазарете, но я принял решение поберечь его в эти выходные. У меня нет никаких сомнений, что Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Уле-Гуннара Сульшера Goal.



Ранее в прессе появилась информация, что Погба недоволен своей ситуацией и всё ещё намерен перейти в «Реал». Это стало главной причиной, по которой тренерский штаб «красных дьяволов» принял решение отказаться от услуг Погба в матче с «Миланом».



Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Милан» завершилась победой английского клуба — 2:2 (5:4 — по пенальти).