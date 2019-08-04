Аморузо: Лукаку лучше Дибалы
Бывший нападающий «Ювентуса» Никола Аморузо прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку на форварда туринцев Пауло Дибалу.
«С Лукаку Роналду сможет пользоваться его мощью. Лукаку из тех игроков, которые могут переломить ситуацию. Если у него не возникнет проблем с внедрением в команду, то он может стать очень заметной фигурой в краткосрочной перспективе. В первую очередь он сможет дать команде то, чего ей не хватало в Лиге чемпионов.
Пауло Дибала техничнее, чем Лукаку, но у Ромело хорошая техника и мощное телосложение. Лукаку лучше Дибалы. Это более чем обоснованный выбор руководства бьянконери», — приводит слова Николы Аморузо Il Bianconero.
СМИ: «МЮ» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу
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