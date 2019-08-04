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Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг назначен новым капитаном команды. Об этом объявил главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

«Янг — новый капитан команды. Он будет надевать капитанскую повязку, когда будет выходить на поле в стартовом составе», — приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Помимо Янга на капитанскую повязку претендовали вратарь манкунианцев Давид де Хеа и полузащитник Поль Погба.

Предполагается, что ситуация с капитанскими обязанностями Эшли Янга будет напоминать последний сезон выступлений Гэри Невилла, когда капитаном формально считался он, однако на поле капитанскую повязку носил Неманья Видич.

3 августа «Манчестер Юнайтед» обыграл «Милан» в матче Международного кубка чемпионов — — 2:2 (5:4 — по пенальти)…

Сульшер: Погба всё ещё хочет выступать за «Манчестер Юнайтед»
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