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Гвардиола удивлён непопаданием игроков «МС» в список лучших игроков года ФИФА

Гвардиола удивлён непопаданием игроков «МС» в список лучших игроков года ФИФА
Футбол / Англия 0

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу удивило непопадание футболистов «горожан» в список номинантов на премию лучшему футболисту года.

«Может быть, чтобы попасть в список номинантов, нужно выиграть пять или шесть титулов или набрать 250 очков. Я не думаю, что есть футболист, который провёл сезон лучше, чем Бернарду Силва, выиграв Лигу наций со сборной Португалии. Эти награды зависят от Лиги чемпионов. Другие соревнования не имеют значения.

Я не хочу сказать, что парни, номинированные на эту награду, не заслуживают этого. Но я очень удивлён отсутствием в списке наших игроков. Игроки выиграли четыре титула и не оказались в этом списке», — приводит слова Хосепа Гвардиолы BBC.

В число претендентов на приз лучшему игроку по итогам года вошли: Криштиану Роналду («Ювентус»), Френки де Йонг («Барселона»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Эден Азар («Реал»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк (оба – «Ливерпуль»).

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