В Боливии судья обосновал пенальти системой VAR, которой не было в матче
Во время матча чемпионата Боливии по футболу между командами «Олвейз Реди» и «Боливар» произошёл любопытный эпизод — судья встречи назначил пенальти в пользу хозяев, жестом показав, что данное решение было принято на основании системы видеопомощи арбитрам (VAR). При этом в матчах чемпионата Боливии система VAR не применяется.
В итоге был назначен одиннадцатиметровый удар, который, однако, игроки «Олвейз Реди» реализовать не смогли. Встреча завершилась победой «Боливара» со счётом 1:0.
Посмотреть фото эпизода можно в твиттер-аккаунте Globo.
Напомним, что в нынешнем сезоне система видеоповторов впервые была использована в матчах Российской Премьер-лиги. Впервые в РПЛ VAR применялась на матче «Динамо» – «Рубин» 21 июля.
- 4 августа 2019
-
08:39
-
08:24
-
07:39
-
07:19
-
07:02
-
06:49
-
06:43
-
06:17
-
06:09
-
05:57
-
05:09
-
05:03
-
04:55
-
04:46
-
04:33
-
03:59
-
03:48
-
03:36
-
03:01
-
02:52
-
02:16
-
01:55
-
01:46
-
01:25
-
00:49
-
00:33
-
00:31
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:09
-
00:03
-
00:01
- 3 августа 2019
-
23:50
-
23:31
Партнерский контент