Мбаппе: не хочу, чтобы Неймар уходил из «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе надеется, что Неймар не покинет стан парижского клуба. По словам Мбаппе, он надеется, что Неймар останется в клубе в сезоне-2019/20.



«Не хочу, чтобы Неймар уходил. Я уважаю его и восхищаюсь им. У нас отличные отношения. Мы все знаем и понимаем ситуацию, но не мне об этом говорить», — приводит слова Килиана Мбаппе L'Equipe.



Ранее сообщалось, что Неймар сообщил руководству «ПСЖ» о желании сменить команду в текущее трансферное окно. После этого отношения между футболистом и клубом резко ухудшились. Неймар надеется, что ему удастся до закрытия трансферного окна вернуться в «Барселону», ранее бразилец отверг предложение клуба остаться ещё на один сезон в обмен на гарантии, что следующим летом ему будет позволено уйти.

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