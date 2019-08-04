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Нойер: если бы «Бавария» избежала ошибок, то смогла бы победить «Боруссию» Д

Нойер: если бы «Бавария» избежала ошибок, то смогла бы победить «Боруссию» Д
Футбол / Германия 0

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» (0:2).

«Мне понравилась наша игра в первом тайме, мы могли забить. Но потом своими ошибками мы дали дортмундцам войти в игру. Если бы мы избежали этих ошибок и реализовали свои моменты, то могли бы решить исход матча в свою пользу. Однако в целом мы довольны предсезонной подготовкой», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».

«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария» (7). В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой» 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» 17 августа.

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