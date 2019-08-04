Красивый гол из-за пределов штрафной — в видеообзоре матча «Твенте» — ПСВ

В матче 1-го тура чемпионата Нидерландов «Твенте» принимал эйндховенский ПСВ. Встреча прошла на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде и завершилась ничьей со счётом 1:1.



Уже на 8-й минуте нападающий «Твенте» Кейто Накамура открыл счёт в матче, отправив мяч в ворота ПСВ из-за пределов штрафной площади. Во втором тайме, на 65-й минуте защитник эйндховенской команды Дензел Дюмфрис сравнял счёт и помог ПСВ избежать поражения в этой встрече.



ПСВ и «Твенте» набрали по одному очку и заняли 6-е и 7-е места в турнирной таблице чемпионата Нидерландов соответственно. По итогам сезона-2018/19 ПСВ занял 2-е место в таблице, а «Твенте» вернулся в высший дивизион Нидерландов. Чемпионом страны стал амстердамский «Аякс».