Матвеев: результат матча с «Зенитом» — правильный, «Краснодар» движется вперёд

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал результат выездного матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Если подводить оценку, то нужно рассматривать игру по двум таймам. Первый тайм был лучше с нашей стороны, второй был за «Зенитом». Итоговый результат — правильный.

Мы не моделировали игру, потому что с чемпионом страны сложно что-то моделировать. Матч сложился так, как сложился. То, что у нас был сильный соперник перед квалификацией Лиги чемпионов, — это, наверное, хорошо. Это дало нам почувствовать ту концентрацию, ту силу соперника, которые будут свойственны игре в среду.

Сложно кого-то индивидуально опасаться. Конечно, когда готовишься к матчу, рассматриваешь какие-то сильные стороны соперника. Но Малком только появился. Мы так и предполагали, что он выйдет на замену, но специально к нему не готовились.

Сложно говорить, что мы сыгрались на сто процентов, но команда однозначно движется вперёд», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.