Магнуссон: ЦСКА нацелен только на победу в матче с «Рубином», важно набрать очки

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».



«Мы ожидаем тяжёлой игры со сложным соперником. Они сыграли вничью с „Локомотивом“, затем одержали две победы, так что они в хорошей форме. Во время предсезонки мы их крупно обыграли, но сейчас всё будет иначе, ведь это официальная встреча. На старте сезона важно набрать как можно больше очков, так что мы нацелены только на победу», — приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.



Матч 4-го тура РПЛ «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 4 августа, на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.

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