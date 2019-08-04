Киммих: «Боруссия» Д заслуженно обыграла «Баварию», хотя и не была лучше

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией».



«Они заслуженно победили, хотя они и не были лучше. В первом тайме друг другу противостояли две очень слабые команды. Во втором тайме мы вышли и сразу пропустили. Дортмунд допустил достаточно ошибок, но проблема в том, что мы допустили еще больше, а Дортмунд этими ошибками воспользовался. Это была игра не очень высокого уровня, поскольку обе команды допустили много ошибок», — приводит слова Киммиха официальный сайт «Баварии».



«Боруссия» выиграла Суперкубок Германии в шестой раз в истории. Чаще обладателем трофея становилась только «Бавария» (7). В новом сезоне «Бавария» стартует в чемпионате Германии домашним матчем с «Гертой» 16 августа. «Боруссия» начнёт сезон на своём поле с «Аугсбургом» 17 августа.

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