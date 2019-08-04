Покупка «Реалом» ван де Бека — вопрос времени, трансфер Погба маловероятен

Мадридский «Реал» близок к приобретению полузащитника амстердамского «Аякса» Донни ван де Бека. 22-летний нидерландский футболист рассматривается «сливочными» в качестве альтернативы хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Marca.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на трансфере Погба, но руководство клуба не горит желанием отдавать большую сумму за 26-летнего француза. В настоящее время маловероятно, что соотечественник Зидана продолжит карьеру на «Сантьяго Бернабеу», при этом переход ван де Бека в мадридский клуб — вопрос времени.

«Манчестер Юнайтед» ранее предупредил «Реал», что готов продать Погба только до 8 августа, когда в Англии закроется трансферное окно. При этом «красные дьяволы» хотят сохранить полузащитника в команде.