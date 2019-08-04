«Милан» объявил о переходе Беннасера
«Милан» на официальном сайте объявил о трансфере полузащитника «Эмполи» Исмаэля Беннасера. Контракт 21-летнего алжирского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Беннасера обойдётся россонери в € 16 млн плюс € 1 млн в виде бонусов. Ранее алжирским игроком интересовался «Спартак».
Беннасер перешёл в «Эмполи» летом 2017 года из лондонского «Арсенала» за € 1 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 38 матчей. На его счету 3 результативные передачи. Напомним, Беннасер был признан лучшим игроком Кубка африканских наций — 2019. Он принял участие во всех 7 матчах турнира и отметился 3 голевым передачами, одна из которых — в финале — принесла алжирцам победу в турнире.
Фото: Официальный сайт «Милана»
Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка Африки — 2019
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