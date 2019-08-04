Бербатов: большую часть времени Лукаку несправедливо критикуют

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказал мнение, что нападающий «красных дьяволов» Ромелу Лукаку подвергается несправедливой критике.



«Я его большой фанат и думаю, что Ромелу большую часть времени несправедливо критикуют. Думаю, ему стоит остаться в команде, так как он хорошо знает партнёров здесь, знает, как с ними играть. Ему стоит сфокусироваться на своих сильных сторонах и придерживаться их. Надеюсь, он останется в „Манчестер Юнайтед“ и сможет дать команде гораздо больше», — приводит слова Бербатова Sky Sports.



В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.

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